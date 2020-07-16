Бизнес
В Керчи таксисты устроили забастовку
фото © kerch.fm
В Керчи таксисты фирмы «Uptaxi» устроили забастовку. Они жалуются на повышение суммы отчислений фирме за каждый заказ и прием на работу водителей без лицензии.
Сообщается, что для выхода на линию водителю необходимо установить приложение и зарегистрироваться у диспетчера. При этом наличие официальной лицензии не является обязательным. По словам таксистов, фирма-работодатель подняла цены на свои услуги практически в три раза.
При этом таксисты жалуются на подорожание бензина и услуги ремонта автомобилей.
По информации местных СМИ, забастовка отразилась и на работе самой службы такси: выросло время ожидания машины, а также почти в два раза увеличилась стоимость посадки для пассажиров.
Водители настроены стоять на своем до конца и не собираются выходить на работу до тех пор, пока «хотя бы не будут снижены цены на услуги компании».
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: Керчь.ФМ
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