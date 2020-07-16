Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.1
воздух +25
море +23

Бизнес

В Керчи таксисты устроили забастовку

В Керчи таксисты устроили забастовку

фото © kerch.fm

В Керчи таксисты фирмы «Uptaxi» устроили забастовку. Они жалуются на повышение суммы отчислений фирме за каждый заказ и прием на работу водителей без лицензии.

Сообщается, что для выхода на линию водителю необходимо установить приложение и зарегистрироваться у диспетчера. При этом наличие официальной лицензии не является обязательным. По словам таксистов, фирма-работодатель подняла цены на свои услуги практически в три раза.

При этом таксисты жалуются на подорожание бензина и услуги ремонта автомобилей.

По информации местных СМИ, забастовка отразилась и на работе самой службы такси: выросло время ожидания машины, а также почти в два раза увеличилась стоимость посадки для пассажиров.

Водители настроены стоять на своем до конца и не собираются выходить на работу до тех пор, пока «хотя бы не будут снижены цены на услуги компании».

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: Керчь.ФМ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В крымских отелях образовался серьезный кадровый голод. Такого острого дефицита гостиничного персонала в Крыму не было уже давно.

Зарплата горничных в отелях Крыма достигла 90 тысяч рублей. Эксперты туристического рынка прокомментировали результаты исследования сервиса «Авито. Работа» об увеличении числа вакансий в туротрасли России.

Три крымские солнечные электростанции признаны банкротами. Арбитражный суд Крыма признал несостоятельными трех операторов солнечных электростанций (СЭС) по их заявлениям.

Пользователи социальных сетей пишут, что мобильная связь в Крыму подорожала. Кто-то обнаруживает лимитирование доступа в интернет, кто-то удорожание минуты разговора.

Власть
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами

Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами

Ученые севастопольского Института биологии южных морей вернулись из очередной экспедиции на Крымские соленые озера, расположенные на севере полуострова.

Общество
Крымчане наблюдали «облако-убийцу»?

Крымчане наблюдали «облако-убийцу»? фото

Необычное атмосферное явление наблюдалось в разных районах Севастополя.

Власть
В Крыму задержали главного полицейского Судака и его заместителя

В Крыму задержали главного полицейского Судака и его заместителя

Начальник отдела МВД по Судаку и исполняющий обязанности его заместителя задержаны по подозрению в получении взяток, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Коронавирус в Крыму
Въезд в Крым: какие ограничения продолжают действовать

Въезд в Крым: какие ограничения продолжают действовать

Более 400 тысяч человек пересекли админграницу c Украиной за первые шесть месяцев 2020 года.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации