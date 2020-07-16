В Керчи спасли купальщицу в полутора километрах от берега

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 событие, спасен 1 человек.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

По информации ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 оперативное событие, спасен 1 человек.

Так, 15.07.2020 в 16:34 поступило сообщение о том, что в море акватории Керченской бухты (ГО Керчь), примерно 1,5 км от берега, обнаружен человек, просящий помощи. К месту выехали сотрудники ГИМС на катере «Акула». По прибытии женщина поднята на борт маломерного судна и доставлена на берег. В медицинской помощи не нуждалась.

По данным ГИМС, с начала года произошло 31 происшествие на воде, погибло 24 человека, спасено 25 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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