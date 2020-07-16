Происшествия
В Керчи спасли купальщицу в полутора километрах от берега
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 событие, спасен 1 человек.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
По информации ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 оперативное событие, спасен 1 человек.
Так, 15.07.2020 в 16:34 поступило сообщение о том, что в море акватории Керченской бухты (ГО Керчь), примерно 1,5 км от берега, обнаружен человек, просящий помощи. К месту выехали сотрудники ГИМС на катере «Акула». По прибытии женщина поднята на борт маломерного судна и доставлена на берег. В медицинской помощи не нуждалась.
По данным ГИМС, с начала года произошло 31 происшествие на воде, погибло 24 человека, спасено 25 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму со вчерашнего дня ищут унесенного в море отдыхающего. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек, поиски второго продолжаются.
В Крыму за сутки из моря спасли несколько десятков человек. За прошедшие сутки сотрудники МЧС вынуждены были девять раз спасать людей, унесенных в море на матрасах, катамаранах и каяках.
Профессор рассказал как надо купаться в море в Крыму, чтобы не утонуть. Два главных занятия, ради которых туристы едут к морю – загорать и купаться. И если правила загара «без последствий» уже известны, то о рекомендациях по безопасному купанию стоит упомянуть.
Под Феодосией ребенка унесло в море на надувном круге. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек.
Рост продолжается: в Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса
За 15 июля на территории Республики Крым подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции.
Жуткий прогноз ученых: от коронавируса умрет 80 процентов человечества
В ближайшие 10-15 лет от коронавируса может умереть более 80% человечества. Кроме совсем уж изолированных диких племен.
Раскрыты все опасные симптомы коронавируса
Исследователи Колумбийского университета в США пришли к заключению, что SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и другие органы.
Турист из России и крымчанка, пропавшие два дня назад, найдены мертвыми
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 оперативное событие, погибло 2 человека.
вчера
Путин едет в Крым
21 час назад
Из окна дома в Симферополе выпал ребенок
18 часов назад
Бутики и пляжи: где в Крыму есть опасность заразиться коронавирусом
Врач рассказала о местах на курортах, где проще всего «подцепить» коронавирус.