Происшествия
В Феодосии десятилетняя девочка стала заложником аттракциона
В Феодосии десятилетняя девочка залезла на канатный аттракцион, но обратно спуститься уже не смогла.
На помощь ей пришли сотрудники чрезвычайного ведомства.
По данным ГУ МЧС по РК, инцидент случился накануне днем. Ребенок оказался заложником канатной площадки: девочка самостоятельно забралась на площадку высотой в семь метров. Но обратно спуститься не смогла.
Сотрудники ведомства с помощью альпинистского снаряжения спустили девочку с высоты и передали родителям. В медицинской помощи ребенок не нуждался.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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