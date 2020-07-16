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Власть

В Евпатории намерены построить военный городок за 1,2 млрд рублей

09:49 четверг, 16 июля 2020
Евпатория

Заказчиком строительства, для которого уже ищут подрядчика, выступает Росгвардия.

На сайте госзакупок опубликован документ о поиске подрядной организации для строительства военного городка в Евпатории. Цена контракта составляет 1,25 миллиарда рублей.

Заказчиком возведения объекта выступает Росгвардия. Аукцион пройдет в закрытом режиме. Подрядчик, который победит в конкурсе, должен построить городок за 2,5 года. Предусмотрено возведение зданий войсковой части 6918 в Евпатории по улице Перекопская,14.

Отмечается, что работы должны начаться максимум через месяц с момента подписания контракта между заказчиком и исполнителем.

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