Власть
В Евпатории намерены построить военный городок за 1,2 млрд рублей
Заказчиком строительства, для которого уже ищут подрядчика, выступает Росгвардия.
На сайте госзакупок опубликован документ о поиске подрядной организации для строительства военного городка в Евпатории. Цена контракта составляет 1,25 миллиарда рублей.
Заказчиком возведения объекта выступает Росгвардия. Аукцион пройдет в закрытом режиме. Подрядчик, который победит в конкурсе, должен построить городок за 2,5 года. Предусмотрено возведение зданий войсковой части 6918 в Евпатории по улице Перекопская,14.
Отмечается, что работы должны начаться максимум через месяц с момента подписания контракта между заказчиком и исполнителем.
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