В Джанкое водителя приговорили к трем годам колонии за смертельный наезд на пешеходов

В Джанкое местный житель осужден на 3 года и 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении по обвинению в смертельном наезде на двух пешеходов.

По сообщению прокуратуры Крыма, житель Джанскойского района 12 января 2019 года, управляя автомобилем Hyundai – IX35 на автомобильной дороге пгт Азовское – с. Стефановка Джанкойского района не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, совершил наезд на двух пешеходов.

В результате ДТП пешеходы от полученных травм скончались на месте.

Приговором Джанкойского районного суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Сообщается, что ранее следователи отказывались возбуждать уголовное дело по поводу этой аварии. Дело завели после вмешательства прокурора Крыма Олега Камшилова.

Имени и комментариев осужденного по поводу приговора суда нет. Приговор может быть обжалован.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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