В Бахчисарае мошенник выманил деньги у знакомой в обмен на мифическую помощь

В Бахчисарае полицейскими установлен мошенник, завладевший денежными средствами на сумму 95000 рублей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В полицию Бахчисарайского района обратилась местная жительница, которая, по ее словам, стала жертвой мошенничества.

Потерпевшая пояснила, что ее знакомый, пообещав помочь в оформлении земельного участка, получил от нее денежные средства на общую сумму 95000 рублей, после чего перестал выходить на связь.

Сотрудниками полиции был установлен 43-летний мужчина, который признался, что он нуждался в деньгах, поэтому пошел на обман. Узнав, что его знакомой необходимо оформить земельный участок, он предложил ей свою помощь, однако в действительности заниматься оформлением земли он не собирался, а получив деньги на общую сумму 95000 рублей, перестал выходить с ней на связь. Злоумышленник уже дал признательные показания, сообщив, что полученные деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит тюремный срок до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Экс-начальник почтового отделения в Ялте украла из кассы 155 тысяч. Бывший начальник почтового отделения Ялтинского почтамта предстанет перед судом за то, что присвоила 155 тысяч рублей из кассы.

В Крыму наркоман с ножницами напал на беременную. В селе Перово Симферопольского района сотрудники полиции задержали буйного мужчину, который после употребления наркотиков вооружился ножницами и кидался на прохожих.

В Алуште полицейские раскрыли серию краж. В Алуште двое мужчин совершили серию краж со строительных объектов города, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Самоизоляция привела к увеличению активности мошенников в интернете. Период самоизоляции в России привел к резкому увеличению количества мошенничеств с банковскими картами.