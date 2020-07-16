Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.1
воздух +23
море +22

Власть

Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами

16:43 четверг, 16 июля 2020
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами

фото © meridian.in.ua

Ученые севастопольского Института биологии южных морей вернулись из очередной экспедиции на Крымские соленые озера, расположенные на севере полуострова.

Данные их измерений в очередной раз подтвердили экстремальность существующих в водоемах условий.

«Соленость рассола в озере Киятском была 340 г соли на литр, а температура 41 градус Цельсия. Ранее такую высокую соленость в озере не фиксировали. Всегда в озере были жаброногие рачки артемии или личинки хирономид, а в этот раз мы их в озере не нашли. Говорить о каком-то направленном тренде роста солености пока рано, межгодовые различия солености в таких озерах очень высоки, и, как правило, связаны с климатической вариабельностью, температурой и количеством осадков. В другом озере соленость была ниже, 240 г на литр – «всего» в какие-то 14 раз больше, чем в Черном море. Там были и животные», – сообщил кандидат биологических наук Николай Шадрин.

Доктор биологических наук Александр Празукин провел исследования еще на двух рядом расположенных водоемах с более низкой соленостью, где было зафиксировано интенсивное развитие зеленых многоклеточных водорослей – этот процесс существенно влияет на все процессы в озерах. Кроме того, биомасса водорослей может быть очень ценным сырьем.

Радиобиологи, участвовавшие в экспедиции, взяли пробы, чтобы оценить концентрацию радиоактивных изотопов и тяжелых металлов.

В рамках экспедиции ученые брали материал для исследований по двум темам госзаданий: молисмологические и биогеохимические основы гомеостаза морских экосистем, а также изучение особенностей структуры и динамики экосистем соленых озер и лагун в условиях климатической изменчивости и антропогенной нагрузки для создания научных основ их рационального использования.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму «гниют» песчаные пляжи. Пляжи в крымских поселках завалены гниющими водорослями. Крымчане обеспокоены заболачиванием морских просторов.

Море «добивает» центральный пляж Севастополя. Волны помогают горе-подрядчику демонтировать плитку на Хрустальном.

«Активизировались оползни»: спасатели назвали опасные пляжи Крыма. Жителей Крыма предупреждают об активизации оползней на пляжах полуострова.

В Феодосии рассказали, где не стоит купаться. Администрация Феодосии утвердила перечень мест, не рекомендованных для отдыха и купания людей.

Общество
Синоптик заявил, что морская вода в Крыму прогрелась раньше времени

Синоптик заявил, что морская вода в Крыму прогрелась раньше времени

Морская вода у побережья Крыма прогрелась до августовских температур уже в середине июля.

Власть
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами

Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами

Ученые севастопольского Института биологии южных морей вернулись из очередной экспедиции на Крымские соленые озера, расположенные на севере полуострова.

Общество
Крымчане наблюдали «облако-убийцу»?

Крымчане наблюдали «облако-убийцу»? фото

Необычное атмосферное явление наблюдалось в разных районах Севастополя.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 за сутки в Севастополе подтвержден у двух человек

COVID-19 за сутки в Севастополе подтвержден у двух человек

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у двух человек за сутки.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации