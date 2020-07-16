Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами

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Ученые севастопольского Института биологии южных морей вернулись из очередной экспедиции на Крымские соленые озера, расположенные на севере полуострова.

Данные их измерений в очередной раз подтвердили экстремальность существующих в водоемах условий.

«Соленость рассола в озере Киятском была 340 г соли на литр, а температура 41 градус Цельсия. Ранее такую высокую соленость в озере не фиксировали. Всегда в озере были жаброногие рачки артемии или личинки хирономид, а в этот раз мы их в озере не нашли. Говорить о каком-то направленном тренде роста солености пока рано, межгодовые различия солености в таких озерах очень высоки, и, как правило, связаны с климатической вариабельностью, температурой и количеством осадков. В другом озере соленость была ниже, 240 г на литр – «всего» в какие-то 14 раз больше, чем в Черном море. Там были и животные», – сообщил кандидат биологических наук Николай Шадрин.

Доктор биологических наук Александр Празукин провел исследования еще на двух рядом расположенных водоемах с более низкой соленостью, где было зафиксировано интенсивное развитие зеленых многоклеточных водорослей – этот процесс существенно влияет на все процессы в озерах. Кроме того, биомасса водорослей может быть очень ценным сырьем.

Радиобиологи, участвовавшие в экспедиции, взяли пробы, чтобы оценить концентрацию радиоактивных изотопов и тяжелых металлов.

В рамках экспедиции ученые брали материал для исследований по двум темам госзаданий: молисмологические и биогеохимические основы гомеостаза морских экосистем, а также изучение особенностей структуры и динамики экосистем соленых озер и лагун в условиях климатической изменчивости и антропогенной нагрузки для создания научных основ их рационального использования.

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