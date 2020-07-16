Тройное ДТП произошло ранним утром в Севастополе

В микрорайоне Стрелка в Севастополе, недалеко от ресторана «Красный Мак», произошло тройное ДТП.

По информации очевидцев, автомобили столкнулись ранее 7 утра. Видео с последствиями происшествия они опубликовали в соцсети.

— Это был обычный «паровозик» из 3-х машин. Просто кто-то слишком быстро ехал, — рассказал севастополец.

На видео видно, что один из автомобилей задел и сильно повредил столб. На место аварии вскоре прибыли сотрудники ГИБДД.

Жители города в комментариях отметили, что водителям нужно было постараться, чтобы утром «на пустой дороге и не разминуться». В результате столкновения образовалась большая пробка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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