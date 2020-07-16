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Синоптик заявил, что морская вода в Крыму прогрелась раньше времени
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Морская вода у побережья Крыма прогрелась до августовских температур уже в середине июля.
Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«В Ялте, Алупке, Алуште и Евпатории температура воды неделю назад достигала 26 градусов. Обычно температура воды в Крыму достигает такой отметки в середине августа, не в июле. Получается, что море прогрелось до высоких показателей раньше обычного на две-три недели», - подчеркнул Роман Вильфанд.
Он отметил, что способствовало этому сразу несколько факторов.
«Это связано с тем, что циклон постоянно прогревал водную поверхность, было безоблачное небо. В результате прогрев моря оказался очень серьезным. В море механизм накопления такой: солнечные лучи попадают на поверхность моря, а дальше они с помощью турбулентности закачиваются в нижние слои. Именно поэтому прогрев моря происходит медленно», - сказал научный руководитель Гидрометцентра.
По словам синоптика, на данный момент температура воды у крымского побережья снизилась: в Евпатории +18, в Феодосии +20, в Алуште +23, в Ялте +23.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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