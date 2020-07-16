Рост продолжается: в Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса

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За 15 июля на территории Республики Крым подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«За 15 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 7 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 917 случаев новой коронавирусной инфекции. 59 из них завозные из-за границы, 100 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 658 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 100 – при лабораторном скрининге здоровых лиц

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1495 человек.Выздоровевших за весь период – 671 человек», — сообщил Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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