Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Бутики и пляжи: где в Крыму есть опасность заразиться коронавирусом ● Инфекционист рассказал, где сдать тест на коронавирус в Крыму ● Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у одного человека ● Стабильность: в Крыму за сутки 11 новых заболевших коронавирусом ● Власти Крыма официально отменили обязательную обсервацию прибывающих из-за границы
Раскрыты все опасные симптомы коронавируса
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Исследователи Колумбийского университета в США пришли к заключению, что SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и другие органы.
Именно по этой причине COVID-19 нельзя рассматривать только как респираторное заболевание. Статья с перечислением самых опасных симптомов, которые вызывает коронавирусная инфекция нового типа, опубликована в журнале Nature Medicine.
По информации американских ученых, COVID-19 может спровоцировать тромботические осложнения, нарушение работы миокарда и аритмию, острые коронарные синдромы, а также острое повреждение почек. Кроме того, как отмечают авторы работы, коронавирус может вызвать желудочно-кишечные симптомы, гипергликемию (увеличение содержания глюкозы в сыворотке крови), кетоз, неврологические расстройства, поражение глаз и кожных покровов.
Вместе с тем, с точки зрения специалистов, высока доля пациентов, которым требуется диализ (5-10 процентов). В обзоре сообщается, что симптомы неврологического характера наблюдаются у трети пациентов.
В тексте использованы материалы: МК
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