Прокуратуре стали интересны заливы канализацией пляжей в Крыму

Надзорное ведомство будет выяснять, кто виноват в появлении фекальных рек в курортном Коктебеле.

Прокуратура Крыма проверяет факты незаконных выбросов нечистот в море и на пляжи в курортном поселке Коктебель, который входит в состав Феодосии. Поводом для проверки стали публикации в соцсетях и СМИ, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки будут оценены соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и действия ответственных чиновников при использовании канализационных очистных сооружений.

Как сообщалось, крымский блогер Александр Талипов 21 июня опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись о разливе фекалий на пляже в курортном поселке Коктебель, который входит в состав Феодосии.

Талипов также 11 июля снова продемонстрировал общественности в Facebook, что ситуация на пляжах не меняется, за что пора бы привлечь к ответственности администрацию Феодосии.

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