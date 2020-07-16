Власть
Прокуратуре стали интересны заливы канализацией пляжей в Крыму
Надзорное ведомство будет выяснять, кто виноват в появлении фекальных рек в курортном Коктебеле.
Прокуратура Крыма проверяет факты незаконных выбросов нечистот в море и на пляжи в курортном поселке Коктебель, который входит в состав Феодосии. Поводом для проверки стали публикации в соцсетях и СМИ, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки будут оценены соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и действия ответственных чиновников при использовании канализационных очистных сооружений.
Как сообщалось, крымский блогер Александр Талипов 21 июня опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись о разливе фекалий на пляже в курортном поселке Коктебель, который входит в состав Феодосии.
Талипов также 11 июля снова продемонстрировал общественности в Facebook, что ситуация на пляжах не меняется, за что пора бы привлечь к ответственности администрацию Феодосии.
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