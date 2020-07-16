Прогноз погоды в Крыму на четверг 16 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 16 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в западных районах), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в восточных районах), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 27, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 74 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 69 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 74 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 27, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 67 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 66 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 27, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 70 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 28, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 31 до 82 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 28, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 28 до 77 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью около 13 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 73 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 22, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер западный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 75 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 22, в Севастополе - 23, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 25, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 27, в Одессе - 23, в Сочи - 26, в Турции - 27, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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