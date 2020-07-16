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Власть

Приезд Путина в Крым отменили

12:00 четверг, 16 июля 2020
Керчь

Церемония закладки новых кораблей для военно-морского флота на керченском заводе «Залив», в которой планировалось участие президента России Владимира Путина, перенесена.

Об этом сообщили в пресс-службе завода.

«Мероприятие перенесено на другую дату», – сообщили в пресс-службе.

Причины переноса мероприятия не сообщаются.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сегодня в Керчи Путин примет участие в церемонии закладки новых кораблей для ВМФ.

Газета «Известия» сообщила, что на заводе «Залив» ведутся работы по строительству российских аналогов вертолетоносцев «Мистраль» – десантных кораблей проекта «Прибой».

Корабли будут иметь водоизмещение 25 тысяч тонн и длину около 220 метров. Российские вертолетоносцы по габаритам превзойдут французские (водоизмещение – 22 тысячи тонн, длина – 199 метров). Такие размеры позволят отечественному кораблю взять на борт до 20 вертолетов и два усиленных батальона морской пехоты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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