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Власть

Представлен проект реставрации исторического центра Алупки

17:02 четверг, 16 июля 2020
Ялта

В Алупке приступают к восстановлению исторического центра, благоустройство пройдет в рамках проекта «Старый город», направленного также и на сохранение исторической среды.

Об этом сообщил отдел информационной политики администрации Ялты.

В администрации города Ялта состоялась презентация проекта, которую провели специалисты реставрационной компании «Алькор-2» из Санкт-Петербурга.

Предполагается, что первым этапом реализации проекта станет приведение в порядок улицы Фрунзе, которая должна стать также привлекательной для пеших прогулок туристов по пути в Воронцовский дворец, так как на ней можно полюбоваться архитектурой конца XIX начала — XX века.

— Будут максимально сохранены исторические и природные достопримечательности, к единому архитектурному облику приведены фасады зданий, сооружений, восстановлены подпорная стена, металлические ограждения, проработана кровля зданий на улице Фрунзе. Для начала работ необходимо определить собственников указанных объектов, — отмечает генеральный директор компании «Алькор-2» Сергей Щапов и уточняет, что речь идет об участке, который начинается от улицы братьев Говыриных и длится до Паркового шоссе.

Перед началом работ будут проведены историко-архивные и культурологические исследования, результатом которых станет эскиз-концепция, наглядно иллюстрирующая возможность формирования туристического маршрута по центральным улицам старого города: Фрунзе, Розы Люксембург и Амет-Хана Султана. В эскиз-концепции будут отражены цветовые решения для фасадов, размещение информационных и рекламных вывесок и щитов, аспекты благоустройства территории. Рекомендации будут давать, в том числе, и специалисты Воронцовского дворца.

— В музее накоплен необходимый материал, и мы можем в тонкостях проработать все возникающие вопросы.  В целом, реализация данного проекта позволит развивать город на качественно новом уровне и повысит его инвестиционную привлекательность региона. И если создать на улице Фрунзе интересную пешеходную зону, выиграют все, —  говорит директор Алупкинского музея-заповедника Александр Балинченко.

Подводя итог совещания, глава администрации города Ялта Иван Имгрунт отметил, что это станет началом решения вопросов, которые существуют в Алупке.

— Сейчас необходимо пройти все согласования, после — законсервировать объекты, подготовить техническое задание или подкорректировать существующие. К реализации проекта будут привлечены благотворительные средства.  Программа-минимум по приведению в порядок Алупки разработана, но нам нужна и программа-максимум, — сказал Иван Имгрунт и отметил, что на первом этапе идет речь о восстановлении трех фасадов, металлической конструкции и подпорной стены.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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