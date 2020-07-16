Власть
Правительство Севастополя потеряло очередного «лидера России»
Тихо уволился замдиректора департамента экономического развития Сергей Мысин.
Заместитель директора департамента экономического развития Севастополя Сергей Мысин, занявший свой пост после выхода в финал конкурса «Лидеры России», уволился из правительства города-героя неделю назад.
Эту информацию подтвердили в департаменте экономического развития.
«Не работает у нас с 8 июля», - уточнили в департаменте.
В настоящее время пост замдиректора является вакантным. О причинах увольнения Сергея Мысина, занявшего должность чуть более года назад, не сообщается. Получить комментарий Сергея Мысина по известным каналам связи с ним не удалось.
Отметим, что это не первая «тихая» замена представителей «Лидеров России», которые были назначены в департамент экономического развития города-героя. В мае 2018 года распоряжением экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова на должность начальника управления сопровождения инвестиционных проектов ДЭРС была назначена победитель конкурса управленцев «Лидеры России» Екатерину Вебер. Через несколько месяцев Вебер перешла на работу в Московскую школу управления «Сколково», ожидаемого инвестиционного бума в городе-герое не случилось.
В данный момент из представителей «Лидеров России» в ДЭРС сохраняют свои посты его глава Мария Литовко и экс-глава Ленинского МО Севастополя Григорий Прохватилов. Прохватилов перешел на работу в правительство на следующий день после того, как вместе с некоторыми другими муниципальными депутатами отказался от мандата, что вызвало паралич муниципального совета и его роспуск решением суда. Массовая сдача мандатов в Ленинском МО совпала с аналогичными действиями депутатов Гагаринского МО – хотя в обоих случаях причины сдачи мандатов назывались самые разные.
В тексте использованы материалы: МК
В тексте использованы материалы: Форпост
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