Власть
Поклонская пришла с проверкой на пляж
фото © Вести.Крым
Депутат российской Госдумы из Крыма Наталья Поклонская приехала на пляж в Орехово в Сакском районе. По ее словам, на месте отдыха взимают плату за проход.
Об этом она написала в Facebook.
Как сообщается, на пляже также взимают плату за отдых с палаткой. При этом никаких чеков отдыхающие не получают. За въезд нужно заплатить 100 рублей, за палатку – 200 в сутки. На пляже отсутствуют спасательные посты.
«Где вы убираете? Я могу с вами походить по пляжу и поубираться еще», – заявила Поклонская главе администрации Ореховского сельского поселения Александру Митясову. Он обвинил в наличии мусора отдыхающих. Поклонская посоветовала Митясову купить трактор и прочистить песок, как «в нормальных цивилизованных странах».
Депутат Госдумы России потребовала вернуть отдыхающим деньги, которые они заплатили за отдых, не получив при этом чеков.
«Как и обещала, рассказала главе республики Крым Сергею Аксенову о ситуации с ограждением и взиманием платы за проход на территорию пляжа в Ореховском сельском совете Сакского района. Также подготовила все запросы прокурору Крыма для организации проверок готовности, безопасности и доступности пляжей», – сообщила Поклонская.
Она утверждает, что в свободное время будет лично наведываться на крымские пляжи «с аналогичным визитом». По ее словам, «такие смешные отговорки, что «сторож сам установил шлагбаум и берет деньги за проход к морю» (как в Сакском районе), не принимаются».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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