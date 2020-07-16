Пассажиропоток в Крыму снизился на треть

Пассажиропоток в Крыму уменьшился на 30% по сравнению с июлем прошлого года.

Об этом сообщил в эфире на радио «Крым» начальник управления по организации и развитию перевозок на транспорте Минтранса Крыма Николай Лукашенко.

«Если сравнивать аналогичные периоды июля 2019 и 2020 года, соответственно, поток пассажиров у нас в объеме 70% от прошлого года», – уточнил Николай Лукашенко.

По его данным, на территории Республики Крым в регулярных перевозках задействованы порядка 112 предприятий. Общее количество транспортного состава – 2300 единиц, пишет Крым24.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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