Власть
Пассажиропоток в Крыму снизился на треть
Пассажиропоток в Крыму уменьшился на 30% по сравнению с июлем прошлого года.
Об этом сообщил в эфире на радио «Крым» начальник управления по организации и развитию перевозок на транспорте Минтранса Крыма Николай Лукашенко.
«Если сравнивать аналогичные периоды июля 2019 и 2020 года, соответственно, поток пассажиров у нас в объеме 70% от прошлого года», – уточнил Николай Лукашенко.
По его данным, на территории Республики Крым в регулярных перевозках задействованы порядка 112 предприятий. Общее количество транспортного состава – 2300 единиц, пишет Крым24.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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