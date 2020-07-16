Открытый участок «Тавриды» превратили в гоночную трассу

фото © Григорий Назаров Facebook

Учитывая высокое качество открытого четырехполосного участка трассы «Таврида» от Керчи до Белогорска, многие водители стали гонять по нему на скорости, значительно превышающей разрешенную.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь строительного управления АО «ВАД» по Республике Крым Григорий Назаров.

«После открытия четырехполосного участка комфорт и скорость передвижения на нем значительно выросли. На двухполосном участке было установлено ограничение 60 км/час, сейчас оно увеличено до 90», — написал Назаров.

Он напомнил, что на трассе «Таврида» продолжают работать камеры фиксации нарушений. На участке от Керчи до Белогорска они настроены на разрешенный режим в 90 км/час, на двухполосном участке до Симферополя по-прежнему действует ограничение в 60 км/час — так как там продолжается строительство.

Ранее на двухполосном участке трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя было установлено ограничение 60 км/час, однако водители его не соблюдали, что часто приводило к серьезным ДТП. Поэтому на автодороге дополнительно установили комплексы фиксации нарушений и дорожные знаки, указывающие водителям на необходимость соблюдения скоростного режима.

Напомним, двухполосный участок федеральной трассы «Таврида» от Симферополя до Керчи протяженностью 190 километров был открыт для движения в декабре 2018 года. 30 июня 2020 года открылся четырехполосный участок трассы от Керчи до Белогорска протяженностью 155 км. Разрешенную скорость на участке решили увеличить до 90 км/час.

Трасса «Таврида» строится в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма до 2022 года. Объект стоимостью более 149 миллиардов рублей станет главной транспортной артерией региона.

Вторую очередь строительства трассы — четыре полосы автодороги от Керчи до Севастополя общей протяженностью 250,7 км — обещают завершить в сентябре 2020 года.

Трасса «Таврида» будет соответствовать категории 1B. Расчетная скорость движения составит 120 км/ч (разрешенная 90 км/ч). Общая готовность трассы в настоящее время составляет 92%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму старые электрички обещают заменить на новые рельсобусы. С сегодняшнего дня старые пригородные поезда, курсирующие между станциями Армянск, Джанкой, Керчь и Феодосия, заменят на новые рельсовые автобусы серии РА-3.

В России запретят ремонтировать машины старыми запчастями. Ремонтировать машины старыми автозапчастями больше нельзя.

Камеры фиксации нарушений появились на четырехполосном участке «Тавриды». Мобильные камеры фиксации нарушений скоростного режима появились на четырехполосном участке трассы «Тавриды» – от Керчи до Белогорска.

Авария в России не отразится на расписании поездов в Крым. Авария в Тульской области не повлияла на расписание движения поездов между Крымом и материковой частью страны.