Нового подрядчика для недостроенного театра кукол в Симферополе найдут не скоро

Новое здание кукольного театра в Симферополе введут в эксплуатацию в 2022 году.

Об этом сообщил в эфире «Крым24» вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

— Во втором квартале 2021-го года мы найдем туда такую генподрядную организацию, которая даст нам возможность сдать данный объект в 2022-м году, – рассказал Евгений Кабанов.

Он также сообщил, что с ранее нанятым подрядчиком контракт уже разорвали. Им успели выплатить аванс в размере 200 миллионов рублей из общей стоимости контракта в 1 миллиард, пишет Крым24.

— Компанию с качественной работой тяжело судить, может, эхо предыдущих объектов, что они, как оказалось, не выполнили что-то, – уточнил вице-премьер.

Напомним, что старое здание театра кукол признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Все актеры и режиссеры «переехали» в русский драмтеатр имени Горького, где и работают до сих пор.

Новое здание станет Крымским государственным центром детского театрального искусства, там запроектированы два зрительных зала (вместимость – 100 и 300 человек), а также помещения для репетиций основной труппы, детских студий.

Центр планировали открыть в конце 2019 года, однако в декабре подрядчику поручили изменить проект. Как сообщала министр культуры РК Арина Новосельская, подрядчик (компания из Санкт-Петербурга) заложил в смету неподходящие материалы и устаревшее техническое оснащение. Сроки введения в эксплуатацию перенесли на 2020 год, однако позднее контракт с исполнителем и вовсе расторгли из-за найденных недочетов, а стройку – заморозили.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Общественники Евпатории требуют построить концертный зал. Руководители нескольких общественных организаций Евпатории обратились к председателю общественного совета города Сергею Стрельбицкому с требованием пояснить, каким образом принималось решение о строительстве многофункционального комплекса апартаментов на большом земельном участке с недостроенным Дворцом пионеров.

Ученые надеются найти древний город в Керченском проливе. Один из древних городов Боспорского царства - Корокондама - могут обнаружить подводные археологи в акватории Керченского пролива в районе мыса Тузла.

Власти Ялты определились с местом строительства больничного комплекса. Место под строительство нового больничного комплекса окончательно определено в Ялте.

Военные проложили 50 км трубопровода для подачи воды в Симферополь. Российские военнослужащие округов проложили более 50 километров трубопровода, по которому вода из Тайганского водохранилища в Белогорском районе будет подаваться на Симферополь.