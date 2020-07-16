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Коронавирус в Крыму

Назван возможный срок полной вакцинации россиян от коронавируса

19:56 четверг, 16 июля 2020
Назван возможный срок полной вакцинации россиян от коронавируса

фото © vk.com/aksenovrk

Полная вакцинация граждан России от коронавируса может быть осуществлена в начале будущего года.

Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, РФПИ планирует произвести 30 миллионов вакцин при необходимых 50 миллионах.

В мировом масштабе в РФПИ прогнозируют выпуск около 200 миллионов доз вакцин до конца текущего года. Дмитриев уточнил, что третья фаза испытаний вакцины будет проведена на обычных людях в начале августа, пишет НСН.

Накануне из Сеченовского университета и главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Москве были выписаны добровольцы из стартовой группы участников испытаний вакцины от COVID-19. Все они хорошо перенесли препарат.

Между тем, во Всемирной организации здравоохранения выразили сомнение, что вакцина от нового типа коронавируса будет разработана в ближайшее время. Об этом заявила старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского регионального бюро ВОЗ Катрин Смолвуд. Она подчеркнула, что необходимо прежде всего подтвердить безопасность препарата для людей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Рост продолжается: в Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса. За 15 июля на территории Республики Крым подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции.

Жуткий прогноз ученых: от коронавируса умрет 80 процентов человечества. В ближайшие 10-15 лет от коронавируса может умереть более 80% человечества. Кроме совсем уж изолированных диких племен.

Раскрыты все опасные симптомы коронавируса. Исследователи Колумбийского университета в США пришли к заключению, что SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и другие органы.

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