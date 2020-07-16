Назван главный признак осложнений от коронавируса

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Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.

Об этом сообщается в статьt в журнале Science.

Исследователи изучили 50 больных, зараженных коронавирусом, с различными симптомами: от небольшого кашля до тяжелой дыхательной недостаточности, вынуждающей врачей подключить пациента к аппарату ИВЛ. Проанализировав кровь, ткани, иммунные клетки и другие биоматериалы, ученые пришли к выводу, что общим признаком людей с осложнениями является дефицит ответа интерферона и усиленное воспаление.

Так, у тяжелобольных пациентов наблюдался недостаток интерферонов типа I, которые используются иммунной системой для борьбы с вирусом. При этом известно, что выработка интерферонов замедляет прогрессирование коронавирусной инфекции.

По мнению ученых, результаты работы показывают, что интерферон является ключевым фактором, влияющим на симптомы и выздоровление пациента, и лежит в основе успешных стратегий лечения COVID-19.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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