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Власть

Многодетным семьям в Крыму пообещали субсидию на покупку школьной формы

10:48 четверг, 16 июля 2020

Многодетные семьи в Крыму получат от государства субсидию на покупку школьной формы.

Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и соцзащиты республики.

«В текущем году размер компенсации составит 3 317,4 руб на каждого ребенка многодетной семьи, обучающегося очно в школе, лицее, гимназии Республики Крым», – говорится в сообщении.

Прием заявлений начинается с 1 августа, подать их можно через МФЦ или в отделении органов соцзащиты по месту жительства. На выплату могут претендовать около 60 тысяч детей по Крыму.

Ранее сообщалось, что к концу осени минпромторг России намерен утвердить предварительный национальный стандарт для школьной формы. Учебный год начнется в Крыму 1 сентября, занятия будут проходить в обычном формате.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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