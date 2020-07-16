Власть
Многодетным семьям в Крыму пообещали субсидию на покупку школьной формы
Многодетные семьи в Крыму получат от государства субсидию на покупку школьной формы.
Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и соцзащиты республики.
«В текущем году размер компенсации составит 3 317,4 руб на каждого ребенка многодетной семьи, обучающегося очно в школе, лицее, гимназии Республики Крым», – говорится в сообщении.
Прием заявлений начинается с 1 августа, подать их можно через МФЦ или в отделении органов соцзащиты по месту жительства. На выплату могут претендовать около 60 тысяч детей по Крыму.
Ранее сообщалось, что к концу осени минпромторг России намерен утвердить предварительный национальный стандарт для школьной формы. Учебный год начнется в Крыму 1 сентября, занятия будут проходить в обычном формате.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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