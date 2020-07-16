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Происшествия

Мародеры вскрыли на востоке Крыма захоронения времен войны

20:39 четверг, 16 июля 2020
Ленино

Государственные инспекторы министерства экологии и природных ресурсов Крыма обнаружили следы незаконных раскопок захоронений времен Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба минприроды, копатели вели раскопки в природном заказнике в Ленинском районе и причинили ущерб растительному миру и почвам на сумму порядка 230 тыс рублей.

«На территории государственного природного заказника «Осовинская степь» установлен факт несанкционированного проведения раскопок захоронений времен Великой Отечественной войны, вследствие чего осуществлено самовольное снятие плодородного слоя почвы с последующим его несанкционированным складированием на почву», – сообщили в минприроды.

Размер вреда, причиненный растительному миру и почвам, составил 179,7 тыс руб и 57 тыс руб. Инспекторы также зафиксировали факт сноса 26 единиц зеленых насаждений, среди которых было 20 кустов боярышника крымского, занесенного в Красную книгу республики.

Материалы проверки направлены в Керченскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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