Мародеры вскрыли на востоке Крыма захоронения времен войны

Государственные инспекторы министерства экологии и природных ресурсов Крыма обнаружили следы незаконных раскопок захоронений времен Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба минприроды, копатели вели раскопки в природном заказнике в Ленинском районе и причинили ущерб растительному миру и почвам на сумму порядка 230 тыс рублей.

«На территории государственного природного заказника «Осовинская степь» установлен факт несанкционированного проведения раскопок захоронений времен Великой Отечественной войны, вследствие чего осуществлено самовольное снятие плодородного слоя почвы с последующим его несанкционированным складированием на почву», – сообщили в минприроды.

Размер вреда, причиненный растительному миру и почвам, составил 179,7 тыс руб и 57 тыс руб. Инспекторы также зафиксировали факт сноса 26 единиц зеленых насаждений, среди которых было 20 кустов боярышника крымского, занесенного в Красную книгу республики.

Материалы проверки направлены в Керченскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Феодосии десятилетняя девочка стала заложником аттракциона. В Феодосии десятилетняя девочка залезла на канатный аттракцион, но обратно спуститься уже не смогла.

Тройное ДТП произошло ранним утром в Севастополе. В микрорайоне Стрелка в Севастополе, недалеко от ресторана «Красный Мак», произошло тройное ДТП.

Женщина сорвалась с обрыва на мысе Меганом под Судаком. Женщина сорвалась с обрыва на мысе Меганом под Судаком, повредив себе позвоночник.

В Крыму активизировались охотники за дельфинами. Крым становится опасным для дельфинов: в акватории полуострова все чаще фиксируют выбросы детенышей дельфинов с ножевыми ранениями.