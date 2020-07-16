Крымчане наблюдали «облако-убийцу»?

фото © Форпост

Необычное атмосферное явление наблюдалось в разных районах Севастополя.

Очевидцами удивительного атмосферного явления стали севастопольцы. На днях они наблюдали, как со стороны моря на город надвигалось плотное горизонтальное облако-«веретено». В социальных сетях горожане делились снимками облака, запечатленного в разных точках города – в районе парка Победы, Казачьей бухты, Северной стороны.

Комментируя увиденное, пользователи соцсетей высказывали самые разные предположения, что это могло быть – от предвестника цунами до пришествия инопланетян. Несколько комментаторов предположили, что это облака Morning Glory – распространенное у побережья Австралии атмосферное явление, представляющее собой грозовой воротник со шквалами ветра и резкими перепадами давления на поверхности. Их также называют облаками-убийцами. Приближаться к таким облакам не рекомендуется.

Правда, если в Австралии такое явление наблюдается утром (за что и получило свое название Morning Glory), то над Севастополем облака-трубы севастопольцы наблюдали в вечернее время.

Некоторые горожане отмечали, что ранее в Севастополе уже замечали подобное явление. Например, в 1998 году над площадью 50-летия СССР.

Фото Дмитрия Метелкина

О том, что же на самом деле привлекло внимание горожан и насколько опасно такое явление, удалось выяснил у старшего научного сотрудника отдела взаимодействия атмосферы и океана Морского гидрофизического института РАН Анатолия Анисимова.

По словам специалиста, севастопольцы наблюдали достаточно редкие валовые облака, которые обычно можно увидеть на побережьях.

«Это образование называется «валовое облако», по латыни volutus. Они достаточно редкие, но встречаются как раз в прибрежных местностях вроде нашей. По протяженности такие облака относительно небольшие, не более пары десятков километров», – отметил эксперт.

Появление такого облака над Севастополем, предположил ученый, могло быть связано с «остатком» шквалового фронта от грозового облака в районе Бахчисарая.

«Точнее можно было бы сказать, если бы метеорологический радиолокатор в аэропорту Симферополя был в рабочем состоянии. Но он с начала прошлого года неисправен», – отметил Анатолий Анисимов.

Специалист добавил, что валовые облака имеют сходное строение с облаком Morning Glory, но не таят в себе такой опасности.

«Это как бы «миниатюрный вариант» Morning Glory. Опасных явлений валовые облака принести не могут, но сами по себе они могут быть последствием сильной грозы», – заключил эксперт.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Море «добивает» центральный пляж Севастополя. Волны помогают горе-подрядчику демонтировать плитку на Хрустальном.

«Активизировались оползни»: спасатели назвали опасные пляжи Крыма. Жителей Крыма предупреждают об активизации оползней на пляжах полуострова.

В Феодосии рассказали, где не стоит купаться. Администрация Феодосии утвердила перечень мест, не рекомендованных для отдыха и купания людей.

Ротавирус против коронавируса: крымские пляжи опять заливает нечистотами. В крымских соцсетях опять публикую видео нечистот, заливающих пляжи Коктебеля и уходящих в море. Что любопытно: рядом с вонючим ручьем спокойно загорают и купаются туристы.