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Крым посетит бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов
20 июля отмечается Международный день шахмат. Вместе с любителями этой древней игры в Крыму праздник отметит возглавлявший с 1995 по 2018 год Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) и бывший Глава Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов.
— Приглашение мною было отправлено Кирсану Николаевичу чуть больше недели назад. Он откликнулся на него. Уже куплены билеты, и наш почетный гость примет участие в праздновании Международного дня шахматной федерации. Думаю, что для наших юных спортсменов этот визит станет большим подарком и запомнится на долгие годы, — рассказала исполнительный директор федерации шахмат Любовь Гордык.
Федерация шахмат Республики Крым ежегодно празднует свой профессиональный праздник спортивными соревнованиями разных форматов.
В 2020 году традиционный праздник, когда в городских парках или набережных крымских городов одновременно играют в шахматы все желающие соприкоснуться с этой древней игрой, состоится 19 июля.
Основным центром праздника станет города Евпатория. Здесь празднование начнется в субботу, 18 июля, и продлится до воскресенья, 19 июля. В программу входят противоборства в футболе, пляжном волейболе, и, конечно, в шахматах.
Почетными гостями станут 6-й президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, министр спорта Крыма Ольга Торубарова, глава администрации города Евпатории Роман Тихончук.
В ходе своего визита 19 июля Кирсан Илюмжинов планирует встретиться с ведущими шахматистами Крыма и спортсменами-любителями в Евпатории, затем провести пресс-конференцию в Симферополе, встретиться с руководством полуострова. 20 июля экс-президент ФИДЕ планирует посетить город-герой Севастополь.
В Крыму Кирсан Николаевич был много раз. В юношеские годы, как отличник, получал путевки в Международный детский лагерь «Артек», является чемпионом лагеря по шахматам.
В 1999 и 2000 годах по инициативе Илюмжинова в Крыму на базе МДЦ «Артек» прошли Всемирные юношеские шахматные олимпиады, участие в которых принимали спортсмены более 50 стран мира.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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