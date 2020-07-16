Какой сегодня праздник 16 июля

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Сегодня, 16 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День вкусной еды

Фото www.nastroy.net

16 июля, повсеместно там где об этом знают, люди празднуют День вкусной еды.Каждый старается в этот день или накормить других чем-то вкусненьким или, хотя бы, вкусно поесть.

Самым популярным Всемирный день вкусной еды является в таких гастрономических странах, как Швейцария или Франция.

В этот день приглашаются шеф-повара с разных уголков мира, которые успели заполучить мишленовские звезды. Они готовят огромные порции изысканной, а главное невероятно вкусной еды, чтобы люди смогли насладиться вкусом, ароматом и хотя бы раз в год побаловать себя таким великолепием.

Всемирный день змеи (World Snake Day)

Фото iz.ru

16 июля отмечается Всемирный день змеи. Несмотря на то, что это относительно малоизвестный праздник с неясным происхождением, он отмечается любителями дикой природы во всем мире с большим энтузиазмом. Учитывая вековое увлечение человеческого общества этими прекрасными, но непонятыми созданиями, день, посвященный змеям, кажется вполне справедливым.

Этот праздник отмечается как виртуально, так и физически, собирая вместе любителей змей, чтобы вместе радоваться их общему удивлению чудесами творения природы.

Маков день (Мокий и Марк, Стожары)

Мокий и Марк, которых поминают в этот день, жили во времена императора Максимиана и были верными христианами. Во время гонений язычники их схватили и пытались заставить поклоняться идолам. Существует предание, что когда святых вели к жертвеннику, перед ними и их стражниками вышел маленький ребенок и стал мешать идти. За это язычники жестоко избили невинное дитя. Видя это, Мокий и Марк еще больше укрепились в решении не поклоняться идолам. За это их казнили, обезглавив мечом.

Также сегодня, 16 июля, отмечают такие праздники:

- День памяти благоверных князей Василия и Константина Ярославских

- День бухгалтера и аудитора Украины

- День дыни в Украине

- День духовной любви (Гергетоба) в Грузии

- День рисования на асфальте

- День личного повара (National Personal Chef Day) в США

- День кукурузных оладьев (National Corn Fritters Day) в США

- День инженера в Гондурасе

- День свежего шпината (Fresh Spinach Day) в США

- День памяти жертв холокоста во Франции

- День Ла-Паса в Боливии

- Асаха Пуджа (Asalha Puja Day) - Таиланд

- День девы Кармен в Перу

Сегодня именины празднуют: Иван, Иакинф, Филипп, Константин, Георгий, Марк, Василий, Александр, Иродион, Фома, Михаил, Никодим, Герасим, Лонгин, Эразм, Евлампий, Анатолий, Асклипиодот, Голиндуха, Демид, Мокей (Мокиан).

Что происходило 16 июля в прошлые годы

1054 - раскол христианской религии на две ветви: католическую и православную (данное событие произошло из-за взаимных проклятий посланника папы римского Льва IX Гумберта и Константинопольского патриарха Михаила Кирулария).

1439 - В Англии по причине эпидемии чумы запрещены поцелуи.

1661 - Стокгольмский банк выпустил первые европейские банкноты.

1814 - напечатано первое стихотворение («К другу стихотворцу») пока еще никому не известного поэта Александра Пушкина.

1860 - шведский химик и изобретатель Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит.

1877 - завершился первый финал теннисного турнира в Уимблдоне (Британия): победителем стал Спенсер Гор.

1920 - Антанта снимает блокаду с Советской России и тем самым окончательно примиряется с фактом существования последней.

1923 - в Италии запрещены азартные игры: даное решение принял диктатор Бенито Муссолини.

1982 - массовое венчание в Мэдисон-Сквер-Гарден: Преподобный Мун одним махом осчастливил 4 тысячи пар.

1990 - человечество узнало о существовании последнего спутника СатурнаПан.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 июля. Какие праздники будут завтра?

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