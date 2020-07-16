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Происшествия

Два грузовика столкнулись на объездной в Симферополе

В районе села Живописное под Симферополем столкнулись два грузовых автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

По данным ведомства, авария произошла в четверг утром. В результате происшествия пострадал один человек, которого зажало в кабине одного из грузовиков. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Спасатели провели все необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности и ограждению места ДТП.

Ранее на трассе «Таврида» в Белогорском районе произошла авария с участием грузовика с прицепом и легкового авто. Тогда в результате столкновения сильно смяло правую сторону кузова легковушки. Фура перевернулась, полностью перегородив движение по двум полосам. При этом произошел разлив топлива.

 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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