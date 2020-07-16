Два грузовика столкнулись на объездной в Симферополе

В районе села Живописное под Симферополем столкнулись два грузовых автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

По данным ведомства, авария произошла в четверг утром. В результате происшествия пострадал один человек, которого зажало в кабине одного из грузовиков. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Спасатели провели все необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности и ограждению места ДТП.

Ранее на трассе «Таврида» в Белогорском районе произошла авария с участием грузовика с прицепом и легкового авто. Тогда в результате столкновения сильно смяло правую сторону кузова легковушки. Фура перевернулась, полностью перегородив движение по двум полосам. При этом произошел разлив топлива.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рост продолжается: в Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса. За 15 июля на территории Республики Крым подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции.

Жуткий прогноз ученых: от коронавируса умрет 80 процентов человечества. В ближайшие 10-15 лет от коронавируса может умереть более 80% человечества. Кроме совсем уж изолированных диких племен.

Раскрыты все опасные симптомы коронавируса. Исследователи Колумбийского университета в США пришли к заключению, что SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и другие органы.

Назван главный признак осложнений от коронавируса. Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.