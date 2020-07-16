Власть
Аксенов приказал ценам на бензин в Крыму снизиться на рубль
фото © Новости Крыма
С сегодняшнего дня цены на бензин на крымских АЗС снизятся на 1 рубль.
Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
«С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек – на дизельное топливо. Это стало возможным благодаря договоренности Правительства Республики Крым с нефтетрейдерами.
Снижение цен окажет позитивное влияние на социальную ситуацию в республике, это важно как для крымчан, так и для гостей полуострова.
Отмечу, что рост стоимости топлива был связан, прежде всего, с повышением цен на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже в мае-июне на 27%, а также с логистическими проблемами. Понижение цены не касается премиальных видов топлива», — написал Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым вошел в топ-10 по росту просроченных ипотечных платежей. Крым оказался в топ-10 регионов по росту просроченных платежей по ипотеке.
Власти пообещали, что в Крыму ожидается снижение цен на бензин. Значительный рост цен на бензин фиксируется во всех регионах России, но в Крыму его цена все же выше, чем в соседнем Краснодарском крае.
Крымчанам и дальше придется терпеть самые высокие цены на бензин. Согласно данным Росстата, на конец июня этого года в Симферополе (Республика Крым) и Севастополе был самый дорогой бензин в Южном федеральном округе.
Мобильная связь в России может еще подорожать. Тарифы на мобильную связь в России во втором полугодии 2020 года могут вырасти в среднем на 14%, а по итогам первой половины года средняя стоимость минимального пакетного тарифа уже увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц.
Рост продолжается: в Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса
За 15 июля на территории Республики Крым подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции.
Жуткий прогноз ученых: от коронавируса умрет 80 процентов человечества
В ближайшие 10-15 лет от коронавируса может умереть более 80% человечества. Кроме совсем уж изолированных диких племен.
Раскрыты все опасные симптомы коронавируса
Исследователи Колумбийского университета в США пришли к заключению, что SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и другие органы.
Турист из России и крымчанка, пропавшие два дня назад, найдены мертвыми
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 оперативное событие, погибло 2 человека.
вчера
Путин едет в Крым
21 час назад
Из окна дома в Симферополе выпал ребенок
18 часов назад
Бутики и пляжи: где в Крыму есть опасность заразиться коронавирусом
Врач рассказала о местах на курортах, где проще всего «подцепить» коронавирус.