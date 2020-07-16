Аксенов приказал ценам на бензин в Крыму снизиться на рубль

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С сегодняшнего дня цены на бензин на крымских АЗС снизятся на 1 рубль.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

«С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек – на дизельное топливо. Это стало возможным благодаря договоренности Правительства Республики Крым с нефтетрейдерами.

Снижение цен окажет позитивное влияние на социальную ситуацию в республике, это важно как для крымчан, так и для гостей полуострова.

Отмечу, что рост стоимости топлива был связан, прежде всего, с повышением цен на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже в мае-июне на 27%, а также с логистическими проблемами. Понижение цены не касается премиальных видов топлива», — написал Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Власти пообещали, что в Крыму ожидается снижение цен на бензин. Значительный рост цен на бензин фиксируется во всех регионах России, но в Крыму его цена все же выше, чем в соседнем Краснодарском крае.

Крымчанам и дальше придется терпеть самые высокие цены на бензин. Согласно данным Росстата, на конец июня этого года в Симферополе (Республика Крым) и Севастополе был самый дорогой бензин в Южном федеральном округе.

Мобильная связь в России может еще подорожать. Тарифы на мобильную связь в России во втором полугодии 2020 года могут вырасти в среднем на 14%, а по итогам первой половины года средняя стоимость минимального пакетного тарифа уже увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц.