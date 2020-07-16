Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.0
воздух +25
море +23

Власть

Аксенов приказал ценам на бензин в Крыму снизиться на рубль

08:43 четверг, 16 июля 2020
Аксенов приказал ценам на бензин в Крыму снизиться на рубль

фото © Новости Крыма

С сегодняшнего дня цены на бензин на крымских АЗС снизятся на 1 рубль.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

«С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек – на дизельное топливо. Это стало возможным благодаря договоренности Правительства Республики Крым с нефтетрейдерами.

Снижение цен окажет позитивное влияние на социальную ситуацию в республике, это важно как для крымчан, так и для гостей полуострова.

Отмечу, что рост стоимости топлива был связан, прежде всего, с повышением цен на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже в мае-июне на 27%, а также с логистическими проблемами. Понижение цены не касается премиальных видов топлива», — написал Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым вошел в топ-10 по росту просроченных ипотечных платежей. Крым оказался в топ-10 регионов по росту просроченных платежей по ипотеке.

Власти пообещали, что в Крыму ожидается снижение цен на бензин. Значительный рост цен на бензин фиксируется во всех регионах России, но в Крыму его цена все же выше, чем в соседнем Краснодарском крае.

Крымчанам и дальше придется терпеть самые высокие цены на бензин. Согласно данным Росстата, на конец июня этого года в Симферополе (Республика Крым) и Севастополе был самый дорогой бензин в Южном федеральном округе.

Мобильная связь в России может еще подорожать. Тарифы на мобильную связь в России во втором полугодии 2020 года могут вырасти в среднем на 14%, а по итогам первой половины года средняя стоимость минимального пакетного тарифа уже увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: в Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса

Рост продолжается: в Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса

За 15 июля на территории Республики Крым подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции.

Здоровье
Жуткий прогноз ученых: от коронавируса умрет 80 процентов человечества

Жуткий прогноз ученых: от коронавируса умрет 80 процентов человечества

В ближайшие 10-15 лет от коронавируса может умереть более 80% человечества. Кроме совсем уж изолированных диких племен.

Коронавирус в Крыму
Раскрыты все опасные симптомы коронавируса

Раскрыты все опасные симптомы коронавируса

Исследователи Колумбийского университета в США пришли к заключению, что SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и другие органы.

Коронавирус в Крыму
Бутики и пляжи: где в Крыму есть опасность заразиться коронавирусом

Бутики и пляжи: где в Крыму есть опасность заразиться коронавирусом

Врач рассказала о местах на курортах, где проще всего «подцепить» коронавирус.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации