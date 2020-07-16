Аксенов назначил нового главу Минимущества Крыма

Министром имущественных и земельных отношений Крыма назначена Лариса Кулинич, ранее занимавшая должность первого замминистра в этом ведомстве.

Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

«Назначить Кулинич Ларису Витальевну на государственную должность Республики Крым – министра имущественных и земельных отношений Республики Крым», – сказано в документе.

Как сообщалось ранее, Анна Анюхина, занимавшая пост главы Минимущества, была назначена заместителем председателя Совета министров Крыма.

Лариса Кулинич родилась в 1976 году в Полтавской области. С 2001 по 2014 годы работала на различных должностях, в том числе заместителя председателя, в Фонде имущества Автономной Республики Крым.

В 2014 году заняла пост заместителя министра, а в 2017 году – первого замминистра имущественных и земельных отношений Республики Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов теряет авторитет и влияние: в Крыму отмечают массовый саботаж. В Крыму отмечают массовый саботаж на муниципальном уровне. Чего таким образом добиваются местные чиновники, не понятно, однако поручения главы РК Сергея Аксенова игнорируются с каждым днем все откровеннее.

Путин едет в Крым. Президент России Владимир Путин приедет в Крым 16 июля и поучаствует в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ.

Власти Крыма официально отменили обязательную обсервацию прибывающих из-за границы. Власти Крыма отменили обязательную обсервацию прибывающих из-за границы граждан с 15 июля.

Сергей Аксенов пообещал лично «прочесать» все города. Главам администраций Крыма необходимо уделить особое внимание вопросам аварийного жилого фонда.