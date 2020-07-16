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Власть

Аксенов назначил нового главу Минимущества Крыма

11:54 четверг, 16 июля 2020

Министром имущественных и земельных отношений Крыма назначена Лариса Кулинич, ранее занимавшая должность первого замминистра в этом ведомстве.

Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

«Назначить  Кулинич Ларису Витальевну на государственную должность  Республики  Крым – министра имущественных и земельных отношений Республики Крым», – сказано в документе.

Как сообщалось ранее, Анна Анюхина, занимавшая пост главы Минимущества, была назначена заместителем председателя Совета министров Крыма.

Лариса Кулинич родилась в 1976 году в Полтавской области. С 2001 по 2014 годы работала на различных должностях, в том числе заместителя председателя, в Фонде имущества Автономной Республики Крым.

В 2014 году заняла пост заместителя министра, а в 2017 году – первого замминистра имущественных и земельных отношений Республики Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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