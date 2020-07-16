Власть
Аксенов назначил нового главу Минимущества Крыма
Министром имущественных и земельных отношений Крыма назначена Лариса Кулинич, ранее занимавшая должность первого замминистра в этом ведомстве.
Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
«Назначить Кулинич Ларису Витальевну на государственную должность Республики Крым – министра имущественных и земельных отношений Республики Крым», – сказано в документе.
Как сообщалось ранее, Анна Анюхина, занимавшая пост главы Минимущества, была назначена заместителем председателя Совета министров Крыма.
Лариса Кулинич родилась в 1976 году в Полтавской области. С 2001 по 2014 годы работала на различных должностях, в том числе заместителя председателя, в Фонде имущества Автономной Республики Крым.
В 2014 году заняла пост заместителя министра, а в 2017 году – первого замминистра имущественных и земельных отношений Республики Крым.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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