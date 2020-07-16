Аксенов грозит с 21 июля «лично проверять» отстающие объекты ФЦП

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов планирует лично проводить проверки строительных и ремонтных работ на объектах ФЦП и других программ. Проверки будут проводиться ежедневно.

Об этом глава РК сообщил на совещании по проблемам строительной отрасли региона.

«С 21 июля у нас начинаются выезды, каждый день будет проверка хода строительства и капитальных ремонтов по всей территории Республики Крым», – сказал Аксенов.

Глава республики заверил, что при повторном выявлении нарушений на объектах с подрядчиками будут расторгать договоры.

«Приезжаю на объект – сразу буду требовать план организации работ, чтобы мы могли посмотреть, сколько человек и техники должно работать на объекте. Если этого количества нет, то будут вопросы к контролеру и подрядчику. Больше двух раз права на ошибку быть не должно. Один раз ошиблись – ладно, бывает. Но если второй раз подвели – процедура расторжения», – подчеркнул он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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