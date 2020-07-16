COVID-19 за сутки в Севастополе подтвержден у двух человек

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Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у двух человек за сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 16 июля зарегистрированы два новых случая заболевания COVID-19. Обе пациентки – жительницы Севастополя. Источник заражения устанавливается», – говорится в сообщении.

С начала года COVID-19 выявлен у 285 человек в Севастополе, 218 уже выздоровели, пятеро скончались.

В Крыму с начала пандемии количество выявлено 917 подтвержденных случаев COVID-19. С выздоровлением из больниц выписан 671 пациент, из них 6 за последние сутки. От вируса скончались 12 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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