Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Въезд в Крым: какие ограничения продолжают действовать ● Рост продолжается: в Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса ● Бутики и пляжи: где в Крыму есть опасность заразиться коронавирусом ● Инфекционист рассказал, где сдать тест на коронавирус в Крыму ● Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у одного человека
COVID-19 за сутки в Севастополе подтвержден у двух человек
фото © vk.com/aksenovrk
Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у двух человек за сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 16 июля зарегистрированы два новых случая заболевания COVID-19. Обе пациентки – жительницы Севастополя. Источник заражения устанавливается», – говорится в сообщении.
С начала года COVID-19 выявлен у 285 человек в Севастополе, 218 уже выздоровели, пятеро скончались.
В Крыму с начала пандемии количество выявлено 917 подтвержденных случаев COVID-19. С выздоровлением из больниц выписан 671 пациент, из них 6 за последние сутки. От вируса скончались 12 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Жуткий прогноз ученых: от коронавируса умрет 80 процентов человечества. В ближайшие 10-15 лет от коронавируса может умереть более 80% человечества. Кроме совсем уж изолированных диких племен.
Раскрыты все опасные симптомы коронавируса. Исследователи Колумбийского университета в США пришли к заключению, что SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и другие органы.
Назван главный признак осложнений от коронавируса. Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Вакцина против коронавируса: американские ученые получили интригующие результаты. Обещающие результаты получены американскими учеными после первого этапа клинических испытаний экспериментальной вакцины против коронавируса. У принявших участие в тестировании добровольцев выявлены антитела в отношении возбудителя COVID-19.
COVID-19 за сутки в Севастополе подтвержден у двух человек
Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у двух человек за сутки.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Въезд в Крым: какие ограничения продолжают действовать
Более 400 тысяч человек пересекли админграницу c Украиной за первые шесть месяцев 2020 года.
Турист из России и крымчанка, пропавшие два дня назад, найдены мертвыми
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 оперативное событие, погибло 2 человека.
вчера
Вакцина против коронавируса: американские ученые получили интригующие результаты
Обещающие результаты получены американскими учеными после первого этапа клинических испытаний экспериментальной вакцины против коронавируса. У принявших участие в тестировании добровольцев выявлены антитела в отношении возбудителя COVID-19.