Происшествия
Водителю грозит два года тюрьмы за сбитую девочку в Севастополе
В Севастополе будут судить водителя, который сбил на пешеходном переходе девочку.
Об этом сообщает прокуратура города.
Мужчина ехал по улице Генерала Васильева. Перед нерегулируемым пешеходным переходом он не снизил скорость и сбил девочку 2004 года рождения. Она выжила, но получила серьезные травмы.
Обвиняемому предъявили исковое заявление на 80 тысяч рублей, он должен полностью оплатить лечение сбитой им девочки. Деньги будут направлены на компенсацию затрат, которые понес Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.
Дело в суд направил прокурор Нахимовского района Севастополя. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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