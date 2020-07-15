Власти Крыма отрицают «всплеск безработицы» на полуострове

Министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко утверждает, что на полуострове «нет всплеска безработицы», а снижение поступления налогов, по его словам, «составило 2%».

Информация об этом размещена на сайте правительства Крыма.

«На мероприятии бизнес-кемп пообщались с представителями бизнеса, которые говорят, что перестроились под новые условия. У нас в Республике Крым из 100 тысяч субъектов хозяйствования – 87% это малый бизнес. И если анализировать по поступлению налогов – снижение составило 2%. Это не значительно», – сказал Шеряко.

Ранее администрация Черноморского района сообщала, что число крымчан, которых признали там безработными в первом полугодии 2020 года в 2,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

До этого власти Крыма сообщали, что в мае центры занятости на полуострове были завалены заявлениями о безработице.

В апреле власти Севастополя предлагали бизнесу брать кредиты на выплаты зарплат.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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