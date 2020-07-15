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Власть

Власти Крыма отрицают «всплеск безработицы» на полуострове

10:52 среда, 15 июля 2020

Министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко утверждает, что на полуострове «нет всплеска безработицы», а снижение поступления налогов, по его словам, «составило 2%».

Информация об этом размещена на сайте правительства Крыма.

«На мероприятии бизнес-кемп пообщались с представителями бизнеса, которые говорят, что перестроились под новые условия. У нас в Республике Крым из 100 тысяч субъектов хозяйствования – 87% это малый бизнес. И если анализировать по поступлению налогов – снижение составило 2%. Это не значительно», – сказал Шеряко.

Ранее администрация Черноморского района сообщала, что число крымчан, которых признали там безработными в первом полугодии 2020 года в 2,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

До этого власти Крыма сообщали, что в мае центры занятости на полуострове были завалены заявлениями о безработице.

В апреле власти Севастополя предлагали бизнесу брать кредиты на выплаты зарплат.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти пообещали, что в Крыму ожидается снижение цен на бензин. Значительный рост цен на бензин фиксируется во всех регионах России, но в Крыму его цена все же выше, чем в соседнем Краснодарском крае.

Крымчанам и дальше придется терпеть самые высокие цены на бензин. Согласно данным Росстата, на конец июня этого года в Симферополе (Республика Крым) и Севастополе был самый дорогой бензин в Южном федеральном округе.

Мобильная связь в России может еще подорожать. Тарифы на мобильную связь в России во втором полугодии 2020 года могут вырасти в среднем на 14%, а по итогам первой половины года средняя стоимость минимального пакетного тарифа уже увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц.

Крым продаст два санатория и один пансионат на аукционе. Власти Крыма приняли решение выставить на аукцион два санатория и один пансионат, находящиеся в государственной собственности.

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