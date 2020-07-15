Происшествия
В Симферополе индонезиец пытался уплыть от грабившего его наркомана
фото © Крым.реалии
Прогулка по живописным окрестностям города обернулась настоящим боевиком для гражданина Индонезии. На берегу Симферопольского водохранилища: средь бела дня неизвестный мужчина избил и ограбил иностранца.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Как выяснили правоохранители, молодой человек отправился к водохранилищу на прогулку, чтобы полюбоваться природой. Во время прогулки он увидел, как к нему направляется неизвестный с палкой в руках. Подошедший мужчина агрессивно потребовал отдать ему все, что было у иностранца при себе – телефон, кошелек, рюкзак. Молодой человек знаками показал, что не понимает по-русски и попытался в прямом смысле уйти от конфликта.
Агрессивного нападающего это не смутило: он догнал индонезийца и принялся бить его палкой. Отчаявшийся парень попытался если не убежать, то хотя бы уплыть от нападавшего: прыгнул в воду в одежде и с рюкзаком. Это тоже не помогло.
«Злоумышленник кинулся за ним и, вытащив парня из воды, отобрал у потерпевшего рюкзак со всем имуществом, после чего скрылся. Воспользовавшись банковской картой, грабитель приобрел в магазине продукты, а все остальное имущество выбросил, поскольку оно оказалось испорченным водой», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Молодой человек, добравшись до дома, обратился в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника по «горячим следам»: им оказался 37-летний местный житель, употребляющий наркотики и ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.
«Следователями отдела полиции <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», - отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что сейчас мужчина заключен под стражу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Симферополе индонезиец пытался уплыть от грабившего его наркомана
Прогулка по живописным окрестностям города обернулась настоящим боевиком для гражданина Индонезии. На берегу Симферопольского водохранилища: средь бела дня неизвестный мужчина избил и ограбил иностранца.
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