В Симферополе индонезиец пытался уплыть от грабившего его наркомана

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Прогулка по живописным окрестностям города обернулась настоящим боевиком для гражданина Индонезии. На берегу Симферопольского водохранилища: средь бела дня неизвестный мужчина избил и ограбил иностранца.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Как выяснили правоохранители, молодой человек отправился к водохранилищу на прогулку, чтобы полюбоваться природой. Во время прогулки он увидел, как к нему направляется неизвестный с палкой в руках. Подошедший мужчина агрессивно потребовал отдать ему все, что было у иностранца при себе – телефон, кошелек, рюкзак. Молодой человек знаками показал, что не понимает по-русски и попытался в прямом смысле уйти от конфликта.

Агрессивного нападающего это не смутило: он догнал индонезийца и принялся бить его палкой. Отчаявшийся парень попытался если не убежать, то хотя бы уплыть от нападавшего: прыгнул в воду в одежде и с рюкзаком. Это тоже не помогло.

«Злоумышленник кинулся за ним и, вытащив парня из воды, отобрал у потерпевшего рюкзак со всем имуществом, после чего скрылся. Воспользовавшись банковской картой, грабитель приобрел в магазине продукты, а все остальное имущество выбросил, поскольку оно оказалось испорченным водой», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Молодой человек, добравшись до дома, обратился в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника по «горячим следам»: им оказался 37-летний местный житель, употребляющий наркотики и ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

«Следователями отдела полиции <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», - отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что сейчас мужчина заключен под стражу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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