Власть
В Севастополе приостановили заезд в лагерь «Ласпи»
240 севастопольских детей отправились в первую смену оздоровительного лагеря «Горный», сообщает НТС. При этом заезд в лагерь «Ласпи», который должен был состояться15 июля, откладывается на неопределенный срок.
Об этом рассказали горожане.
Родители «ласпинцев» возмутились, почему накануне долгожданного заезда им сообщили о его отмене без объяснения причин и кто теперь компенсирует им средства, которые они заплатили за оздоровление своих детей.
В пресс-службе департамента образования подтвердили, что заезд в «Ласпи» откладывается — ориентировочно на «один-два дня». Это связано с тем, что в лагере провели не все необходимые исследования по обеспечению безопасности детей; какие именно, там не уточнили.
При этом, подчеркнули в ведомстве, медицинские документы — справка 079-У и справка об эпидокружении — остаются действительными, получать заново их не нужно.
«Всех сейчас обзваниваем, предупреждаем», — сообщили в ведомстве.
О точной дате заезда в департаменте обещали сообщить позже. В ведомстве также заверили, что смещается соответственно и дата выезда из лагеря, длительность первой смены остается прежней — 21 день.
В другой севастопольский лагерь, «Горный», севастопольские ребята заехали вчера утром.
В тексте использованы материалы: Форпост
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