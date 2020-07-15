Власть
В Саках игнорируют распоряжения Аксенова и обирают предпринимателей
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Предприниматели, торгующие на сакском рынке, жалуются на то, что в городе игнорируются решения главы РК и городского совета депутатов о мерах поддержки малого бизнеса, пострадавшего во время пандемии коронавируса.
Руководство МУП «СТПО» требует плату за торговые места. «Сегодня, 15 июля, раздали платежки арендаторам торговых мест, – пишут предприниматели главе Крыма Сергею Аксенову. – МУП посчитал, что достаточно освободить от платежа за апрель – и все».
«Саки как отдельное царство получается», – комментируют в соцстехя, отмечая, что глава МУП Шилов – был поставлен на это место по инициативе экс-главы города, а ныне министра информации РК Михаила Афанасьева, который продолжает курировать город. И, по мнению, горожан, распоряжения Аксенова игнорируются с его ведома.
В тексте использованы материалы: Новый день
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Предприниматели, торгующие на сакском рынке, жалуются на то, что в городе игнорируются решения главы РК и городского совета депутатов о мерах поддержки малого бизнеса, пострадавшего во время пандемии коронавируса.
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