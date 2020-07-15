В России запретят ремонтировать машины старыми запчастями

Ремонтировать машины старыми автозапчастями больше нельзя.

Соответствующие изменения прописаны в поправках к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Согласно тексту документа, нельзя будет повторно использовать рулевое управление, элементы тормозной системы, глушители, катализаторы иммобилайзеры и сидения, если к ним крепятся ремни безопасности.

При этом установить багажник на крышу, антенну, фаркоп и другое дополнительное оборудование можно будет только после специального разрешения. Их будут выдавать испытательные лаборатории.

Ранее крымчане рассказали, во сколько им обходится содержание автомобиля. 38,3% жителей полуострова ежемесячно тратят до десяти тысяч рублей, 33,3% – до пяти тысяч. Самая малочисленная группа (3,7%) вкладывает в свою машину до 30 тысяч рублей каждый месяц.

Стоит отметить, что результаты опроса в Крыму мало отличаются от российских показателей. Так 39% опрошенных россиян тратят на авто от 5 до 10 тысяч рублей ежемесячно, 25% - до 5 тысяч рублей, 19% –от 10 до 15, 8% от 15 до 20 тысяч, 5% – более 30 тысяч и 4% ежемесячно тратят на машину от 20 до 30 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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