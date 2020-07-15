В районе аэропорта Симферополь гуляет смерч

фото © vk.com/black_list_simferopol

Смерч прошелся недалеко от симферопольского аэропорта.

Очевидец заснял вихрь и опубликовал видео в соцсети.

— Такое частое явление в Крыму стало. Аж жутко, — поделилась эмоциями в комментариях крымчанка.

Напомним, что позавчера необычное природное явление наблюдали жители города Щелкино.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Над морем в Крыму пронесся смерч. Необычное явление наблюдали жители города Щелкино на севере Керченского полуострова.

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