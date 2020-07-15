Общество
В районе аэропорта Симферополь гуляет смерч
фото © vk.com/black_list_simferopol
Смерч прошелся недалеко от симферопольского аэропорта.
Очевидец заснял вихрь и опубликовал видео в соцсети.
— Такое частое явление в Крыму стало. Аж жутко, — поделилась эмоциями в комментариях крымчанка.
Напомним, что позавчера необычное природное явление наблюдали жители города Щелкино.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Над морем в Крыму пронесся смерч. Необычное явление наблюдали жители города Щелкино на севере Керченского полуострова.
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