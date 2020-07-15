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Происшествия

В МВД Крыма подтвердили: пропавший в Ялте мальчик найден

09:28 среда, 15 июля 2020
Ялта

Пропавший минувшим днем в Ялте восьмилетний Илья Кравченко найден.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по КР.

«Илья Кравченко найден и передан родителям. За время нахождения без присмотра взрослых ребенок не стал жертвой противоправных действий со стороны третьих лиц», - сообщили в ведомстве.

Сообщение о пропаже Ильи Кравченко было распространено в социальных сетях Крыма. В Массандровский отдел полиции города Ялты о происшествии заявила бабушка мальчика. Женщина рассказала, что рано утром внук ушел гулять, но домой не вернулся.

Сообщения об исчезновении детей воспринимаются полицией и общественностью с особой тревогой. В последние месяцы в Крыму имели место несколько случаев, когда поиски пропавших детей заканчивались известиями о трагедиях.

В управлении МВД по КР напоминают, что в случае исчезновения ребенка необходимо немедленно сообщить о происшествии в ближайшее отделение полиции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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