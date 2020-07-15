В МВД Крыма подтвердили: пропавший в Ялте мальчик найден

Пропавший минувшим днем в Ялте восьмилетний Илья Кравченко найден.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по КР.

«Илья Кравченко найден и передан родителям. За время нахождения без присмотра взрослых ребенок не стал жертвой противоправных действий со стороны третьих лиц», - сообщили в ведомстве.

Сообщение о пропаже Ильи Кравченко было распространено в социальных сетях Крыма. В Массандровский отдел полиции города Ялты о происшествии заявила бабушка мальчика. Женщина рассказала, что рано утром внук ушел гулять, но домой не вернулся.

Сообщения об исчезновении детей воспринимаются полицией и общественностью с особой тревогой. В последние месяцы в Крыму имели место несколько случаев, когда поиски пропавших детей заканчивались известиями о трагедиях.

В управлении МВД по КР напоминают, что в случае исчезновения ребенка необходимо немедленно сообщить о происшествии в ближайшее отделение полиции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте ищут восьмилетнего ребенка. В Ялте пропал маленький ребенок, Илья Кравченко, 2012 года рождения.

Свердловский депутат избил крымчанина. Следственные органы проводят проверку по факту бытового конфликта, произошедшего в Крыму между жителем Свердловской области и жителем города Саки.

Застрял: в Ялте четверо спасателей снимали с верхушки магнолии мужчину. Сотрудникам МЧС Республики Крым пришлось проводить спасательную операцию на верхушке одной из магнолий, растущих на набережной Ялты.

Экскаватор опрокинулся на спуске к морю в Ялте. ДТП с участием экскаватора произошло в южной столице Крыма: погрузочная машина перевернулась на спуске к пляжу «Дельфин».