Происшествия
В МВД Крыма подтвердили: пропавший в Ялте мальчик найден
Пропавший минувшим днем в Ялте восьмилетний Илья Кравченко найден.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по КР.
«Илья Кравченко найден и передан родителям. За время нахождения без присмотра взрослых ребенок не стал жертвой противоправных действий со стороны третьих лиц», - сообщили в ведомстве.
Сообщение о пропаже Ильи Кравченко было распространено в социальных сетях Крыма. В Массандровский отдел полиции города Ялты о происшествии заявила бабушка мальчика. Женщина рассказала, что рано утром внук ушел гулять, но домой не вернулся.
Сообщения об исчезновении детей воспринимаются полицией и общественностью с особой тревогой. В последние месяцы в Крыму имели место несколько случаев, когда поиски пропавших детей заканчивались известиями о трагедиях.
В управлении МВД по КР напоминают, что в случае исчезновения ребенка необходимо немедленно сообщить о происшествии в ближайшее отделение полиции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте ищут восьмилетнего ребенка. В Ялте пропал маленький ребенок, Илья Кравченко, 2012 года рождения.
Свердловский депутат избил крымчанина. Следственные органы проводят проверку по факту бытового конфликта, произошедшего в Крыму между жителем Свердловской области и жителем города Саки.
Застрял: в Ялте четверо спасателей снимали с верхушки магнолии мужчину. Сотрудникам МЧС Республики Крым пришлось проводить спасательную операцию на верхушке одной из магнолий, растущих на набережной Ялты.
Экскаватор опрокинулся на спуске к морю в Ялте. ДТП с участием экскаватора произошло в южной столице Крыма: погрузочная машина перевернулась на спуске к пляжу «Дельфин».
Появление пыльцы может предсказать окончание сезона коронавируса
Ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус опубликовали препринт статьи, в которой описали связь между появлением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Швейцарский ученый усомнился в наличии бессимптомных носителей COVID-19
Микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер считает, что бессимптомных носителей COVID-19 не существует, а в борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки.
Суд в Крыму вынес приговор владельцу парка «Тайган»
Владелец парка львов «Тайган» заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.
18 часов назад
Сергей Аксенов пообещал лично «прочесать» все города
17 часов назад
Власти Крыма официально отменили обязательную обсервацию прибывающих из-за границы
Власти Крыма отменили обязательную обсервацию прибывающих из-за границы граждан с 15 июля.