В Крыму водитель ВАЗа не справился с управлением и погиб

Водитель ВАЗа погиб в ДТП в Черноморском районе Крыма.

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером.

«Водитель ВАЗ-21051 1990 года рождения, двигаясь по а/д «Черноморское-Воинка» Черноморского района со стороны пгт. Черноморское в сторону пгт. Раздольное, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства и выехал за пределы проезжей части через встречную полосу», - говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб водитель ВАЗа, а пассажир 1961 г.р. получил травмы различной степени тяжести.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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