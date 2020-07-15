Происшествия
В Крыму водитель ВАЗа не справился с управлением и погиб
Водитель ВАЗа погиб в ДТП в Черноморском районе Крыма.
Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.
По данным ведомства, авария произошла накануне вечером.
«Водитель ВАЗ-21051 1990 года рождения, двигаясь по а/д «Черноморское-Воинка» Черноморского района со стороны пгт. Черноморское в сторону пгт. Раздольное, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства и выехал за пределы проезжей части через встречную полосу», - говорится в сообщении.
В результате ДТП погиб водитель ВАЗа, а пассажир 1961 г.р. получил травмы различной степени тяжести.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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