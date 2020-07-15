В Крыму старые электрички обещают заменить на новые рельсобусы

С сегодняшнего дня старые пригородные поезда, курсирующие между станциями Армянск, Джанкой, Керчь и Феодосия, заменят на новые рельсовые автобусы серии РА-3.

Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

— С 15 июля Южная пригородная пассажирская компания полностью заменит пригородные составы, сформированные из тепловозов и плацкартных вагонов на новые рельсовые автобусы серии РА-3, которые будут курсировать между станциями Армянск, Джанкой, Керчь и Феодосия, — говорится в сообщении.

Также на электрифицированных участках между станциями Севастополь, Симферополь, Джанкой, Соленое Озеро и Евпатория увеличат количество новых электропоездов серии ЭП2Д, которые выйдут на линию вместо устаревших электропоездов серии ЭР2К 1976-1980 годов выпуска.

Генеральный директор компании Алексей Ильиных подчеркнул, что замена подвижного состава дала возможность увеличить скорость движения пригородных поездов и сократить общее время в пути более 5 часов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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