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В Крыму старые электрички обещают заменить на новые рельсобусы
С сегодняшнего дня старые пригородные поезда, курсирующие между станциями Армянск, Джанкой, Керчь и Феодосия, заменят на новые рельсовые автобусы серии РА-3.
Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.
— С 15 июля Южная пригородная пассажирская компания полностью заменит пригородные составы, сформированные из тепловозов и плацкартных вагонов на новые рельсовые автобусы серии РА-3, которые будут курсировать между станциями Армянск, Джанкой, Керчь и Феодосия, — говорится в сообщении.
Также на электрифицированных участках между станциями Севастополь, Симферополь, Джанкой, Соленое Озеро и Евпатория увеличат количество новых электропоездов серии ЭП2Д, которые выйдут на линию вместо устаревших электропоездов серии ЭР2К 1976-1980 годов выпуска.
Генеральный директор компании Алексей Ильиных подчеркнул, что замена подвижного состава дала возможность увеличить скорость движения пригородных поездов и сократить общее время в пути более 5 часов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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