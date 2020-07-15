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Власть

В Крыму продлили запрет на посещение лесов

07:02 среда, 15 июля 2020
В Крыму продлили запрет на посещение лесов

фото © Новости Крыма

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым продлило еще на три недели ограничение на посещение лесов.

Ограничения связаны с обеспечением пожарной безопасности, передает пресс-служба минприроды Крыма.

«В целях обеспечения пожарной безопасности продлевается на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», – говорится в сообщении.

Кроме этого, лесная охрана и лесопожарные формирования усилили патрулирование на предмет выявления пожаров.

Ранее ограничение на посещение лесов было введено в июне этого года. Оно также продлевалось в целях обеспечения пожарной безопасности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Киеве открыли уголовное производство из-за «умышленного уничтожения» заповедников в Крыму. Об этом сообщает Представительство президента Украины в АРК.

Посещать леса в Крыму запретили до середины июля. Ограничение на посещение лесов в Крыму продлили еще на три недели.

Минприроды Крыма ограничило посещение лесов еще на три недели. Посещение лесов на территории Крыма ограничено еще на три недели в целях обеспечения пожарной безопасности.

Запрет на посещение крымских лесов продлен до 23 июня. Министерство экологии и природных ресурсов РК своим приказом продлило запрет на посещение лесов региона до 23 июня.

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