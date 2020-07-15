Власть
В Крыму продлили запрет на посещение лесов
фото © Новости Крыма
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым продлило еще на три недели ограничение на посещение лесов.
Ограничения связаны с обеспечением пожарной безопасности, передает пресс-служба минприроды Крыма.
«В целях обеспечения пожарной безопасности продлевается на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», – говорится в сообщении.
Кроме этого, лесная охрана и лесопожарные формирования усилили патрулирование на предмет выявления пожаров.
Ранее ограничение на посещение лесов было введено в июне этого года. Оно также продлевалось в целях обеспечения пожарной безопасности.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Киеве открыли уголовное производство из-за «умышленного уничтожения» заповедников в Крыму. Об этом сообщает Представительство президента Украины в АРК.
Посещать леса в Крыму запретили до середины июля. Ограничение на посещение лесов в Крыму продлили еще на три недели.
Минприроды Крыма ограничило посещение лесов еще на три недели. Посещение лесов на территории Крыма ограничено еще на три недели в целях обеспечения пожарной безопасности.
Запрет на посещение крымских лесов продлен до 23 июня. Министерство экологии и природных ресурсов РК своим приказом продлило запрет на посещение лесов региона до 23 июня.
Ученые надеются найти древний город в Керченском проливе
Один из древних городов Боспорского царства - Корокондама - могут обнаружить подводные археологи в акватории Керченского пролива в районе мыса Тузла.
Власти Крыма официально отменили обязательную обсервацию прибывающих из-за границы
Власти Крыма отменили обязательную обсервацию прибывающих из-за границы граждан с 15 июля.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Суд в Крыму вынес приговор владельцу парка «Тайган»
Владелец парка львов «Тайган» заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.
16 часов назад
Спасатели Севастополя призывают отдыхающих не купаться в штормящем море
В управлении МЧС Севастополя сообщают о шторме в море и просят отдыхающих воздержаться от посещения пляжей и купания.