Происшествия
В Крыму пойдет под суд злостный вор компьютерной техники
Прокуратура республики направила в суд уголовное дело против 46-летнего крымчанина, который почти полгода воровал компьютерную технику в столице Крыма.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Житель Симферопольского района, как установило следствие, работал охранником в одном из образовательных учреждений Симферополя.
«На протяжении более 5 месяцев, с ноября 2019 года по март 2020 года, совершил семь эпизодов краж компьютерной и иной техники, приобретенной за счет бюджета города Симферополя, на общую сумму более 337 тысячи рублей», - пояснили в ведомстве.
Ворованным имуществом мужчина «распоряжался по собственному усмотрению» до тех пор, пока на него не вышли правоохранительные органы. Теперь у него на счету – уголовное дело по статье за хищение чужого имущества, а в перспективе – судебный процесс, который может «подарить» ему до двух лет тюремного заключения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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