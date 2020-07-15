В Крыму активизировались охотники за дельфинами

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Крым становится опасным для дельфинов: в акватории полуострова все чаще фиксируют выбросы детенышей дельфинов с ножевыми ранениями.

Об этом сообщили специалисты Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море».

С наступлением сезона рождения и выкармливания малышей дельфинов, который совпадает с сезоном промысла рыбы, общественники все чаще начали находить детенышей с ножевыми ранениями, и каждый раз порезы нанесены в идентичной части тела.

Ранее самца азовки с колото-резаными ранами нашли у побережья Херсонеса (Севастополь). Учитывая специфичность порезов, расположение, форму и глубину раневых отверстий и каналов, повреждения, с наибольшей вероятностью, были нанесены человеком.

29 июня детеныш азовки был найден в акватории Балаклавы (Севастополь), а 2 июля еще один детеныш азовки обнаружен с аналогичным увечьем в поселке Новый Свет, что на юго-востоке Крыма. Оба детеныша были в отличной физической форме и не были истощены.

При осмотре у них были выявлены разрезы на вентральной поверхности тела под грудным плавником, при этом линейная форма раны и ровные края указывали на то, что она была нанесена острым, плоским колюще-режущим оружием.

«Именно ранения, связанные с ними повреждения тканей и кровотечение, привели к их гибели, получить их «случайно» они не могли», — отметили в Центре.

Единственные люди, которые тесно контактируют с азовками, — рыбаки, а нанести увечья запутавшимся животным в ходе выборки сетей очень просто.

«Рыболовство и вероятные случаи жестокого отношения рыбаков к дельфинам наносят непоправимый ущерб популяции и уничтожают новое поколение животных, занесенных в Красную книгу РФ», — заключили в Центре «Безмятежное море».

Как сообщалосьt, «Безмятежное море» занимается созданием стационарного реабилитационного центра для морских млекопитающих. Он нужен не только для помощи конкретным пострадавшим животным, но и для спасения популяции в целом.

В тексте использованы материалы: Форпост

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