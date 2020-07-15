В крымских отелях образовался серьезный кадровый голод

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Такого острого дефицита гостиничного персонала в Крыму не было уже давно.

О причинах кадрового голода в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.

По мнению Стамбульниковой, основной причиной стала общая неопределенность в период действия режима самоизоляции и закрытия границ.

«Весной мы не понимали, ни когда откроется сезон, ни как пригласить сотрудников, ни из каких ресурсов выплачивать им зарплаты», – сообщила Стамбульникова и добавила, что набрать персонал из местных жителей также не представлялось возможным.

Традиционно в сфере малых отелей Крыма трудились сезонные работники из Украины: повара, горничные, посудомойщицы. Они приезжали в апреле и оставались до осени, чаще всего проживая непосредственно на территории места работы. Таким образом, за годы сформировались команды, где выстроились близкие к семейным отношения. Но из-за пандемии многие работники не смогли приехать, аналогичная ситуация сложилась с семейными подрядами.

«В небольших гостиницах и гостевых домах в сезон трудились так называемые семейные подряды. Родственники из Украины приезжали семьями к родственникам и помогали вести дела. Из-за закрытых границ, а потом и необходимой двухнедельной обсервации многие не смогли приехать», - поделилась Стамбульникова и добавила, что найти им замену оказалось очень сложно.

Основные причины недобора персонала – отсутствие кадров необходимой квалификации. Ведь если на уборку урожая и полевые работы подойдет почти любой кандидат, то гостиничная сфера требует опыта и умений.

«Гостиничный бизнес подразумевает определенный порядок общения с гостем – дружелюбие, неконфликтность, умение найти разумный компромисс. От этого зависит, вернется к вам гость или нет. Поэтому набирать случайных людей крайне рискованно», – отметила эксперт и добавила, что из местного населения лишь треть готовы работать на совесть.

Обычно сезонников в гостиничный сектор принимали на работу в апреле, в мае проходило обучение и тестирование. Таким образом, к началу июня сформировывался подготовленный штат. В этом году понимание ситуации пришло только в середине июня, набрать и обучить требуемое число сотрудников оказалось практически невыполнимой задачей для многих собственников и управляющих.

Подводя итог, председатель ассоциации малых отелей Крыма выразила надежду, что ближайшие две недели могут изменить ситуацию в лучшую сторону. Есть надежда, что сезонные сотрудники из Украины все-таки приедут, и острота ситуации смягчится. А пока этого не произошло, владельцы малых отелей Крыма работают и за администраторов, и за поваров, и за горничных, поскольку неизвестно, когда еще полуостров привлечет такое число гостей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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