Власть
В Феодосии рассказали, где не стоит купаться
Администрация Феодосии утвердила перечень мест, не рекомендованных для отдыха и купания людей.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В этот перечень вошли участки береговой линии, не приспособленные для купания и отдыха, но пользующиеся популярностью у местных жителей и туристов:
район НБ «Ай-Петри» пляж «Суворенские камни» (ул. Курортная),
ООО «СК» «Консоль Строй» (ул. Черноморская набережная),
район базы отдыха «Папая» (ул. Керченское шоссе),
ООО «Фирма ТЭС» (ул. Керченское шоссе),
ООО «Миргородинвест» (ул. Керченское шоссе),
ООО «Юкон» (с. Береговое, напротив кафе Ай-Петри),
ООО «Версия» (с. Береговое, район автобусной остановки «Родина мира»),
ООО «Побережье» (с. Береговое),
участок береговой полосы напротив озера Аджиголь (с. Береговое район дамбы),береговая полоса район завода «Море» (п. Приморский),
побережье в пгт Коктебель, район мыса Хамелеон.
— Эти участки не вошли в перечень мест массового отдыха людей на водных объектах, территории не оборудованы, спасение не осуществляется. На всех вышеперечисленных территориях установлены информационные знаки о запрете купания, — говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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