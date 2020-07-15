Власть
В Бахчисарайском районе сельчане вывозили свиной навоз к реке
При проведении мониторинга в селе Брянское Бахчисарайского района выявлено грубое нарушение правил содержания свиней и правил сбора и утилизации навоза.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарии РК.
Обнаружено, что навоз складировался за территорией личного подсобного хозяйства, вблизи защитно-санитарной зоны реки Альма.
Материалы обследования направлены в Государственный комитет ветеринарии Республики Крым для принятия мер реагирования.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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