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Власть

В Бахчисарайском районе сельчане вывозили свиной навоз к реке

При проведении мониторинга в селе Брянское Бахчисарайского района выявлено грубое нарушение правил содержания свиней и правил сбора и утилизации навоза.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарии РК.

Обнаружено, что навоз складировался за территорией личного подсобного хозяйства, вблизи защитно-санитарной зоны реки Альма.

Материалы обследования направлены в Государственный комитет ветеринарии Республики Крым для принятия мер реагирования.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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