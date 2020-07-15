Турист из России и крымчанка, пропавшие два дня назад, найдены мертвыми

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 оперативное событие, погибло 2 человека.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

В МЧС сообщили, что по информации ГУ МЧС России по РК за прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано одно оперативное событие, погибло два человека.

Так, 14.07.2020 в 06:50 на берегу Черного моря, с. Стерегущее (Раздольненский район) на базе отдыха «Волна» спасателями базы отдыха «Прибой» извлечено тело жителя Республики Татарстан, г. Набережные Челны, которого унесло в море 13.07.2020 в 16:58. Проводится расследование.

Также 14.07.2020 в 09:10 в акватории Черного моря в районе п. Береговое, Бахчисарайского района извлечено тело жительницы г. Симферополь, которую 13.07.2020 в 17:43 в пгт. Николаевка, возле пляжа «Скиф»(Симферопольский район) на не оборудованном для купания месте смыло волной. Проводится расследование.

По данным ГИМС, с начала года произошло 31 происшествий на воде, погибло 24 человека, спасено 25 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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