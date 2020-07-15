«Теневые» отели в Крыму будут пересчитывать полмесяца

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Реестр мини-гостиниц, работающих в Крыму без регистрации, планируют составить до 1 августа.

Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Есть поручение главы Крыма проинвентаризировать все малые средства размещения, которые работают, в том числе, на землях ИЖС, до 1 августа составить их полный перечень, до 1 сентября – составить механику взаимодействия с ними, – пояснил Волченко. – Задача – составить полный реестр, обойти все курортные регионы. Это наша задача и до 1 августа мы ее выполним».

Министр уточнил, что после составления реестра мини-отелей власти намерены провести работу по их легализации. «Вопрос деятельности малых средств размещения на землях для индивидуальной жилой застройки на данный момент не урегулирован. В связи с этим, необходимо внесение изменений в федеральное законодательство и приведение в соответствие с ним республиканского законодательства. Сейчас министерство курортов и туризма РК, совместно с федеральными органами власти – Ростуризмом, минэкономразвития, МЧС и минстроем, разрабатывает эти нормы», – отметил министр.

Ранее на заседании Совета министров республики глава Крыма Сергей Аксенов отменил контрольные мероприятия работающих «в тени» объектов размещения. «Сейчас не надо контрольных мероприятий проводить – пусть зарабатывают», – сказал Аксенов, обращаясь к министру курортов и туризма Крыма.

Санатории и отели в Крыму, заявившие о возобновлении своей работы после коронавирусных ограничений, обязаны соблюдать требования властей о предотвращении распространения COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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